حلت شعبة الرياضيات في المرتبة الأولى في ترتيب نتائج شهادة البكالوريا 2017 بنسبة 68.52 بالمائة ، بعد أن سجلت تحسنا بـ 5 بالمائة عن نسبة السنة الماضية و المقدرة بـ63بالمائة حسب ما كشف عنه أمس المفتش العام لوزارة التربية مسقم نجادي.

وأرجع نجادي أمس خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر وزارة التربية بعنوان “نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2017 “، تحسن نسبة نجاح تلاميذ شعبة الرياضيات و التي بلغت 68.52 بالمائة بارتفاع فاق الـ5 بالمائة ، إلى الوتيرة الجديدة و النوعية لهذه الشعبة بالنظر للأهمية البالغة التي أولتها وزارة التربية لهذه المادة مقارنة بالأعوام الماضية و التي ، هذا واحتلت شعبة العلوم التجريبية المرتبة الثانية بين الشعب بنسبة 62.52 بالمائة بارتفاع قدر بـ10 بالمائة عن نسبة السنة الماضية المقدرة بـ52.98 بالمائة، تلتها شعبة تقني رياضي التي بلغت نسبة النجاح على مستواها الـ53.12 ، لتأتي شعبة الأداب و الفلسفة في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 52.09 بالمائة بعدها تسيير و اقتصاد بـ50.72، لتتذيل شعبة اللغات الأجنبية قائمة الناجحين بنسبة قدرت بـ47.13 بالمائة.

و كشف نجادي عن أن نسبة نجاح المتمدرسين في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة في شهادة البكالوريا لهذه السنة قدرت بـ 56.07 بالمائة، فيما سجل الأحرار نسبة 47.44 بالمائة،أي باجمالي قدر بـ340388 مترشح مرجعا الارتفاع الملحوظ المسجل في نسبة النجاح في شهادة بكالوريا 2017 إذا ما قورن بالسنة الماضية المقدرة خلالها بـ49.79 بالمائة إلى الاستقرار الذي ميز السنة الدراسية 2016/2017 و التي تم بمعية التعديل البيداغوجي الذي أجري في الميدان من تأطير للمفتشين وغياب للإضرابات، و أضاف في حديثه دائما عن نسبة النجاح و بالتحديد بحسب الجنس انه تم تسجيل تفوق الإناث عن الذكور بنسبة قدرت ب،56.03 بالمائة.

هذا و قدم بلغة الأرقام حصيلة عن امتحان البكالوريا 2017 ، والتي قُدر عدد المسجلين المتمدرسين فيها بـ491257، بحضور قدر بـ480799، في حين تم تسجيل 270483 مترشح حر بحضور قدر بـ275749 تلميذ، أي بحضور كلي قدر بـ656540 مترشح من بين 761740 مترشح مسجل.

وعرج في الحديث عن الامتحانات و المسابقات المهنية التي شهدها قطاع التربية الوطنية منذ شهر ماي و إلى غاية شهر جويلية الحالي،على غرار الامتحان المهني المنظم بـ29 ماي والذي شمل 7 رتب للترقية لصالح 45 ألف منصب، وكذا الامتحان المهني المنظم في الـ9 جويلية و الذي شمل 25 رتبة ، بالإضافة إلى المسابقة الخارجية لتوظيف الأساتذة و الإداريين لصالح 14626 منصب، هذه الأخيرة التي كشف عن ترشح 445381 مترشح لها ، تمكن 134192 من النجاح في امتحانها الكتابي أي بنسبة 30.13 بالمائة ، هذه الأخيرة التي تُعنى بالامتحان الشفوي المنتظر اجتيازه في 30و 31 جويلية الحالي لمعرفة القدرات الذهنية للأستاذ، و كذا تقليص عدد الناجحين ليتوافق مع عدد المناصب المفتوحة و المقدرة بـ14 ألف منصب كما تم ذكره مسبقا، هذا و أضاف بأن عملية تكوين الناجحين في هذه المسابقة بعنوان 2017 سيكونون على موعد مع عملية التكوين شهر أوت المقبل عبر اتخاذ نفس الإجراءات المتبعة في تكوين الناجحين في مسابقة 2016 .

هذا و رفض مسقم نجادي الإدلاء بأي تصريح فيما يخص الولايات التي حققت أعلى نسبة نجاح و كذا النسبة المحققة في الدورة الاستثنائية فقط متحججا بأن الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات لم يقم بعملية الاحصاء.

وفاء مرشدي