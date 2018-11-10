قال وزير السكن و العمران و المدينة،عبد الوحيد تمار، أن الإجراءات الخاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف تسهيلات إضافية مستقبلا من أجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية الأرياف و تثبيت الأهالي

و أوضح تمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن تلك التسهيلات التي من شأنها تخفيف إجراءات الحصول على السكن الريفي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد أشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها، و أضاف الوزير أن تلك التسهيلات ستسمح بدفع الإعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الأول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة، ثم يليه دفع الشطر الثاني 40 بالمائة عند بناء الأعمدة

و يهدف هذا الإجراء حسب ذات المسؤول إلى ترشيد نفقات الدولة من جهة و ضمان صرفها في بناء سكن يأوي حقيقة عائلة ريفية

ياسين.سوداني