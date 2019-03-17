وقالت “فايسبوك” في بيان لها: “حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل”.

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو، والتي لا تتضمن محتوى مصورا وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية”.

وبث المسلح الذي هاجم المسجدين يوم الجمعة الهجمات مباشرة عبر فيسبوك لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك، حيث قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، إنها تريد مناقشة البث الحي مع فيسبوك.