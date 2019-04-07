شركة بلومبيرج العالمية للخدمات: هذه أكثر 10 دول في العالم اهتماما بالصحة

تصدرت إسبانيا قائمة أكثر دول العالم، صحة، حسب التنصيف الجديد لعام 2019 الذي رصدته شركة بلومبيرج العالمية للخدمات الإعلامية والإخبارية، تزامنا واليوم العالمي للصحة.



ويشير الخبراء إلى أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يُعرف بأنه مفيد للقلب والدورة الدموية، يمكن أن يلعب دورا في صحة الأسبان، واحتلت بريطانيا المرتبة 19، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة 35 فقط.

وتم أخذ متوسط العمر المتوقع للبلدان ومعدلات التدخين والسمنة في الاعتبار من خلال التصنيف العالمي، وكذلك الحصول على المياه النظيفة، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.

وأفادت بلومبرج أن إسبانيا لديها رسميًا أطول عمر متوقع في الاتحاد الأوروبي عند الولادة، كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة نافارا في إسبانيا أن «حمية البحر الأبيض المتوسط»، التي تعتمد على زيت الزيتون، ساعدت على تقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن هذا النظام أفضل من النظام الغذائي منخفض الدهون.

وكانت إيطاليا في المركز الثاني، وباقي الـ 10 دول الأولى هم أيسلندا واليابان وسويسرا والسويد وأستراليا وسنغافورة والنرويج والكيان الصهيوني.