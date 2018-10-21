الأحد , أكتوبر 21 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / ارتفاع قياسي لحجمها في قانون المالية 2019:
شركة الخطوط الجوية تستنزف ميزانية وزارة النقل

ارتفاع قياسي لحجمها في قانون المالية 2019:
شركة الخطوط الجوية تستنزف ميزانية وزارة النقل

idir demiche 20 أكتوبر 2018 الوطني اضف تعليق 451 زيارة

تكشف وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2019 عن ارتفاع قياسي لحجم الميزانية المخصصة لقطاع النقل مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت مخصصات القطاع غلافا ماليا بأزيد من 50 مليار دينار، مقارنةً بحوالي 26 مليار دينار خلال 2018. ويمثل هذا المبلغ زيادة كبيرة بنسبة أكثر من 90 بالمئة، في مجال النقل، وخاصة في النقل الجوي.

وبينت وثيقة مشروع قانون المالية 2019 ، عن مدى ايلاء معدو القانون لرفع الميزانية المخصصة لقطاع النقل وهو ما يثبت تحصل شركة الخطوط الجوية على حصة الأسد، بأكثر من 26 مليار دينار، بزيادة تقدر بـ 370 بالمئة، مقارنة مع عام 2018، هذه الزيادة الكبيرة جدا المخصصة للشركة هي جزء من التعويض المالي من الدولة للفترة 2009-2018. كما نجد أن النقل بالسكك الحديدية خصصت له مبلغ 3.8 مليار دينار، الطاسيلي للطيران مبلغ 500 مليون دينار، الديوان الوطني للأرصاد الجوية لا تتجاوز ميزانيته 55 مليون دينار، أما بالنسبة لشركة إدارة خدمات المطارات في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة ، فإن الغلاف المخصص هو 25 مليون دينار، وهي اعتمادات مالية مماثلة لتلك التي خصصت لسنة 2018.

عمر ح

الوسوم

عن idir demiche

شاهد أيضاً

قال إن النواب أنقذوا مؤسسة من مؤسسات الدولة :
ولد عباس: لا حل للبرلمان ولا تأجيل للرئاسيات 

استبعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس فرضية حل البرلمان وأن المجلس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super