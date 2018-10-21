تكشف وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2019 عن ارتفاع قياسي لحجم الميزانية المخصصة لقطاع النقل مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت مخصصات القطاع غلافا ماليا بأزيد من 50 مليار دينار، مقارنةً بحوالي 26 مليار دينار خلال 2018. ويمثل هذا المبلغ زيادة كبيرة بنسبة أكثر من 90 بالمئة، في مجال النقل، وخاصة في النقل الجوي.

وبينت وثيقة مشروع قانون المالية 2019 ، عن مدى ايلاء معدو القانون لرفع الميزانية المخصصة لقطاع النقل وهو ما يثبت تحصل شركة الخطوط الجوية على حصة الأسد، بأكثر من 26 مليار دينار، بزيادة تقدر بـ 370 بالمئة، مقارنة مع عام 2018، هذه الزيادة الكبيرة جدا المخصصة للشركة هي جزء من التعويض المالي من الدولة للفترة 2009-2018. كما نجد أن النقل بالسكك الحديدية خصصت له مبلغ 3.8 مليار دينار، الطاسيلي للطيران مبلغ 500 مليون دينار، الديوان الوطني للأرصاد الجوية لا تتجاوز ميزانيته 55 مليون دينار، أما بالنسبة لشركة إدارة خدمات المطارات في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة ، فإن الغلاف المخصص هو 25 مليون دينار، وهي اعتمادات مالية مماثلة لتلك التي خصصت لسنة 2018.

عمر ح