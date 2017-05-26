أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي يوم امس الاحد أنه من الطبيعي والبديهي أن يكون للدول المجاورة لليبيا دور أساسي لمساعدة أبناء هذا البلد في تجاوز أزمتهم بالنظر إلى عامل الجيرة وإلى التحديات الأمنية التي تفرض عليهم اجراءها.

وأوضح شرقي في حديث لقناة فرانس 24 على أهمية دور دول الجوار في مساعدة الليبيين في حل ازمتهم كونهم أول من يتضرروا من اللاأمن في هذا البلد وباعتبارها أهل لمساعدة الليبيين سواء كانوا نازحين أو متضررين من الوضع المتأزم.

وتحدث اسماعيل شرقي في هذا السياق عن “الكميات الكبيرة من الأسلحة” التي تتنقل بكل سهولة في هذا البلد وبدول الجوار وهذا ما يفرض ضغطا كبيرا على دول الجزار التي “لابد أن يكون لها دور و أن يسمع صوتها”.

و في سياق تحليله لهذه المقاربة قال المسؤول الإفريقي انه “يجدر بنا التذكير بن أول اجتماع لدول جوار ليبيا بدأ بالجزائر على هامش اجتماع وزراء دول عدم الانحياز ومنذ ذلك الوقت وهذه الاجتماعات تعقد دوريا” بإحدى بلدان الجوار معلنا بالمناسبة أن المجلس يحضر حاليا لبعثة وزارية ستنتقل بحر شهر مايو الجاري إلى ليبيا من أجل المساهمة في حل الازمة التي تضرب هذا البلد منذ سنة 2011 .

وبخصوص انجازات مجلس الأمن والسلم الإفريقي وآلياته من أجل استقرار القارة أكد شرقي أنه “رغم كل الظروف الصعبة فنحن نسجل تقدما في بلورة البنية الأساسية للسلم والامن في افريقيا ” مشيرا في هذا الصدد إلى التمرين الميداني للقوة الافريقية الجاهزة التي تضم أكثر من 5000 شخص بجنوب إفريقيا والذي قال أنه كان “ناجحا بكل المقاييس”.

وبالمناسبة كشف المسؤول الافريقي في حديثه ل”فرانس 24 ” عن تدشين القاعدة القارية عن قريب في دوالا بالكاميرون مضيفا ان “أحسن دليل لنجاح مجلس السلم و الأمن الإفريقي في مهامه على الأرض يعكسه التدخل الأخير بهذه القوة في غامبيا بامتياز وفي ظرف قليل جدا حيث تم تمكين هذا البلد من الحفاظ على الأمن و السلم “.

كما اعطى مثالا آخر عن إنجازات المجلس الافريقي وهو التقدم الذي حققه بالصومال في ظرف 10 سنوات رفم نقص الإمكانيات المادية و المالية مشيرا إلى بقوله : “لا مدرعات و لا طائرات مروحية وحتى رواتب القوات تم تقويضها من قبل من كانوا يدفعونها” في اشارة إلى الاتحاد الاوروبي.

ويضيف شرقي في هذا المقام انه على الرغم من “الظروف الصعبة فقد حققنا استرجاع اكثر من 80 بالمئة من كل مساحة الصومال”.

وفي رده على استفسار حول القوة الاقليمية التي أسس لها الرئيس التشادي منذ سنتين من أجل استئصال التنظيم المتطرف “بوكو حرام” من دون المرور بالاتحاد الإفريقي و عما إذا كان يفهم من ذلك “وجود انعدام للثقة بين الدول الإفريقية ومفوضية الافريقية” رد إسماعيل شرقي بالقول: “لقد تابعنا حيثيات هذه القوة و أشرفنا على تحضيرها اثر اجتماعات متعددة في الكاميرون وتشاد وأديس ابابا ورفعنا الطلب إلى الأمم المتحدة حتى تعتمد وكنا من اليوم الاول منهمكين في تحضير هذه القوة”.

وشرح شرقي أن “كل المكون المدني ينتمي للاتحاد الإفريقي حتى ندعم هذه القوة أولا ثم نحرص على حقوق الانسان” مؤكدا أن “تواجدنا مع هذه القوة مهم ونحن طرف فيها كما سنكون طرفا في القوة التي ستبعث من قبل مجموعة الخمسة (موريتانا مالي تشاد النيجر و بوركينافاسو) إلى الساحل”.

وشدد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي في سياق حديثه على الاهمية القصوى للتصدي الجماعي وتسخير الدول الافريقية لإمكانياتها لمواجهة الأخطار التي أصبحت كبيرة ومتعددة منها الارهاب والجريمة المنظمة والجريمة الالكترونية.

كما تطرق شرقي لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (افريبول) معتبرا انه “ليس في مقدور أي دولة أن تتصدى لهذه الظواهر الخطيرة لوحدها”. كما اكد على قناعة الدول الافريقية بهذه الآلية الهامة التي ستكون لها انطلاقة فعلية من أجل التأسيس للعمل الجماعي الإفريقي فيما يخص الشرطة.

واشار بالمناسبة إلى انه تم اعتماد برنامج عمل لثلاث سنوات يضم من بين أولوياته “بناء الادارة وكل ما هو استراتيجي لعمل الشرطة في القارة السمراء ثم ارساء طريقة مؤمنة للتعامل والتشاور بين مصالح الشرطة والذي سيتم احداثه بين كل الشرطة الافريقية عن طريق الافريبول”.

وبالنظر”نحن فخورون بهذا الانجاز فلا نتصور منظمة في هذا الحجم تنشأ في ظرف سنتين فيكفي النظر إلى الانتربول الذي تطلب انشاؤها ثمان سنوات كاملة” يضيف المسؤول الافريقي قبل أن يؤكد بالقول: “اننا سنبذل جهد خاص للسماح لها (الافريبول) بالانطلاقة الفعلية وتعيين كل دولة لممثلها بها حتى يكون التعاون يوميا وذا مردود لأمن المواطن الافريقي”.

وجدد الشكر والامتنان للجزائر التي قال أنها “بذلت جهدا كبيرا في بعث مشروع آلية الاتحاد الافريقي للتعاون في مجال الشرطة (افريبول) واخراجه إلى الوجود و تفعليه اليوم”.

نسرين محفوف