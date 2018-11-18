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شرقي: الجزائر قيمة إضافية للاتحاد الافريقي

Fella Soltani 18 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 46 زيارة

ثمن مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي دور الجزائر في تحسين آداء الاتحاد الافريقي، وقال إنها تشكل قيمة إضافية ليس فقط كإحدى أكبر الدول المساهمة في الميزانية بل بدورها الفعال في إرساء السلم والأمن في القارة السمراءوأوضح شرقي في اتصال للقناة الإذاعية الأولى أن إعادة إطلاق صندوق الاتحاد الإفريقي للسلم خلال أشغال القمة الاستثنائية الـ 11 المخصصة للإصلاح المؤسساتي للمنظمة، يعد مبادرة قيمة من البلدان الأعضاء في المنظمة مضيفا أن هذا القرار سيمكنهم من استرجاع كامل المبادرة في الاتحاد الافريقي والتخلص من تبعية الدعم الخارجي

 

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