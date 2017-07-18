أكد وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة يوم امس الاثنين بالجزائر العاصمة أن البرنامج السكني المسطر من طرف الحكومة لآفاق 2019 يتضمن 1 مليون و 600 الف وحدة سكنية على المستوى الوطني أنجزت منها لغاية اليوم قرابة 740 الف وحدة سكنية.

و أوضح شرفة في تصريح للصحافة عقب مراسيم تسليم المفاتيح و العقود للمستفيدين من 3280 سكن بصيغتي البيع بالإيجار و العمومي الترقوي على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر) أن البرنامج السكني المسطر من طرف الحكومة لآفاق 2019 يتضمن 1 مليون و 600 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ و الأنماط على غرار العمومي الترقوي و العمومي الايجاري و السكن الريفي أنجزت منها لغاية اليوم قرابة 740 الف وحدة سكنية.

و أضاف في ذات السياق أن باقي السكنات (من أصل 1 مليون و 600 الف سكن) بمختلف الصيغ بما فيها السكن الريفي سيتم إنجازها لغاية 2019 مبرزا انه سيتم توزيع هذه السكنات بصفة منتظمة على مستوى جميع ولايات الوطن.

و أبرز شرفة الأهمية الكبيرة التي يكتسيها السكن الريفي لتشجيع الاستثمارات الفلاحية في المناطق الريفية و شبه الريفية معلنا أن هذا النمط من السكنات” سيدعم من جديد”.

من جهة اخرى أكد الوزير ان” قطاع السكن لا يعرف مشكل التمويل” وان “كل المستحقات قد سددت للمقاولين” مضيفا انه يقوم بخرجات ميدانية و ينتقل مباشرة للمقاولين للتأكد من تسديد الفواتير المتعلقة بهم.

و أضاف في ذات السياق أن جميع مستحقات المقاولين لشهري يونيو و يوليو تم تسديدها للمقاولين مؤكدا أنه “لم يتم تسجيل أي تراكم للديون المتعلقة بهذه المستحقات على مستوى الدواوين المكلفة بالسكن العمومي الايجاري و عدل”.

تسليم أزيد من 3000 سكن عدل وعمومي ترقوي بسيدي عبد الله

من جهة أخرى تم يوم امس الاثنين على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر) تسليم 3280 وحدة سكنية للمستفيدين بصيغتي البيع بالإيجار (عدل) و العمومي الترقوي(المؤسسة الوطنية للترقية العقارية) تحت إشراف وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة.

و يوجد من بين 3280 وحدة سكنية التي تمثل الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله 2080 مسكن بصيغة البيع بالإيجار و 1200 سكن بصيغة عمومي ترقوي.

و في تصريح له للصحافة عقب مراسيم تسليم المفاتيح و العقود للمستفيدين قال السيد شرفة أن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج السكني لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أنه سيتم خلال الأعياد الوطنية- على غرار ما تم في 5 يوليو المنصرم- توزيع عددا معتبرا (دون تحديد العدد بالضبط ) من السكنات بمختلف الصيغ في مختلف ولايات الوطن.

توزيع عدد “هائل” من السكنات خلال 20 أوت وأول نوفمبر القادمين

و اعلن في ذات الاطار انه سيتم توزيع عددا “هائلا” من السكنات خلال 20 أوت وأول نوفمبر القادمين باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة التحريرية المجيدة.

و قال بخصوص برنامج سكنات عدل 2 أنه “تم توزيع وحدات سكنية بهذه الصيغة بعدة ولايات من الوطن على غرار عين تموشنت و قسنطينة و عنابة” مؤكدا ان “العملية مستمرة حيث سيتم كل شهر تسليم عددا “معتبرا” من الوحدات السكنية بهذه الصيغة في بعض الولايات.

و اعلن في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر أوت المقبل تسليم وحدات سكنية في إطار عدل 2 في بعض ولايات الوطن دون تحديدها.

ملف عدل 1 سيطوى نهائيا نهاية 2017

أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد شرفة أنه “سيتم نهاية سنة 2017 غلق ملف عدل 1 نهائيا” و تحضير ملف عدل 2 و استدعاء كل المكتتبين.

و ردا عن سؤال متعلق بعملية التطهير لقوائم مكتتبي عدل أكد الوزير ان الأمر لا يتعلق بحملة تطهير و إنما هي “حملة تذكير” حيث “يتم ارسال اعذارات للمكتتبين لتسديد ما تبقى لهم من مستحقات السكنات مضيفا أنه “في حالة عدم الرد يتم استبدال المكتتب بمكتتب آخر بالقائمة الاضافية”.

نسرين محفوف