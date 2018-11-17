شرطة العاصمة تتكفل ب 52 شخصا دون مأوى

قامت شرطة العاصمة في إطار اللجنة الولائية المشتركة بالتكفل بـ 52 شخصا دون مأوى, من خلال خرجة ميدانية لشوارع وأحياء العاصمة, تم نقلهم بعدها الى مركز الإيواء الجديد بدالي براهيم

وأوضحت مصالح شرطة العاصمة أنها قامت في إطار اللجنة الولائية المشتركة مع وزارة التضامن ومصالح الحماية المدنية والإسعاف الاجتماعي لولاية الجزائر بالتكفل بـ 52 شخصا دون مأوى, من خلال خرجة ميدانية لشوارع وأحياء العاصمة, حيث تم نقلهم الى مركز الإيواء الجديد بدالي براهيم

وأضاف ذات المصدر أن هذه المبادرة تدخل في إطار “العمليات التي تقوم بها مصالح أمن الولاية لتجسيد مبدأ الشرطة الجوارية”

رزاقي.جميلة