السبت , نوفمبر 17 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / شرطة العاصمة تتكفل ب 52 شخصا دون مأوى

شرطة العاصمة تتكفل ب 52 شخصا دون مأوى

Djalila Rezzaki 17 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 35 زيارة

 

 

قامت شرطة العاصمة في إطار اللجنة الولائية المشتركة بالتكفل بـ 52 شخصا دون مأوى, من خلال خرجة ميدانية لشوارع وأحياء العاصمة, تم نقلهم بعدها الى مركز الإيواء الجديد بدالي براهيم

وأوضحت مصالح شرطة العاصمة أنها قامت في إطار اللجنة الولائية المشتركة مع وزارة التضامن ومصالح الحماية المدنية والإسعاف الاجتماعي لولاية الجزائر بالتكفل بـ 52 شخصا دون مأوى, من خلال خرجة ميدانية لشوارع وأحياء العاصمة, حيث تم نقلهم الى مركز الإيواء الجديد بدالي براهيم

وأضاف ذات المصدر أن هذه المبادرة تدخل  في إطار “العمليات التي تقوم بها مصالح أمن الولاية لتجسيد مبدأ الشرطة الجوارية”

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

أويحيى يدعو لاستضافة اجتماعات اللجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية مطلع 2019

 قال الوزير الأول احمد أويحيى اليوم خلاله لقاء جمعه مع رئيس مجلس الوزراء المصري  مصطفى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super