شرطة الآداب في إيران تعتقل أكثر من مئتي شخص لاحتفالهم بـ يلدا

اعتقلت شرطة الآداب الإيرانية 230 شخصا في حفلين بمناسبة الانقلاب الشتوي في العاصمة طهران.

ويحتفل بهذا اليوم تقليديا في إيران، حيث أنه أقصر يوم في العام ويعرف باسم “يلدا”. وقال كول زلفيكار بارفار رئيس شرطة الآداب والاخلاق إن الحاضرين كانوا يشربون الخمر ويرقصون في حفلين مختلطين. وأضاف أن صورا من الحفلين نشرت على موقع انستغرام. وتصل عقوبة شرب الكحول في إيران إلى 80 جلدة، لكن السنوات الأخيرة شهدت توجها إلى تغريم من يقومون بذلك بدلا من الجلد. ومن المعروف أن شرطة الأخلاق في الفارسية تسمى إرشاد، وتتضمن مهامها متابعة التزام النساء “باللباس الإسلامي”. وقالت الشرطة إن 140 شخصا اعتقلوا فى حديقة فى منطقة لافاسان، بينما كان 90 آخرون يحضرون احتفالا فى منطقة فرمانية الشمالية.

واعتقل مطربان كانا يحييان الحفلين ضمن المقبوض عليهم، وتمت مصادرة بعض المشروبات الكحولية والمخدرات.