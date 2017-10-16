شاهدوا رد فعل بوتين عقب تقيه كلبا كهدية

للمرة الثالثة، يتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن جروا كهدية. هذا المرة كلب رعي من آسيا الوسطى منحه له رئيس تركمانستان الأربعاء. وقدم رئيس تركمانستان قربان أوغلي بيردي محمدوف الجرو إلى بوتين كهدية عيد ميلاد. واحتفل بوتن المعروف بحبه للكلاب، بعيد ميلاده الخامس والستين خلال عطلة نهاية الأسبوع. حضن بوتن الجرو “فيرني”، أو “مخلص” بالروسية – وقبله على رأسه خلال اجتماع في منتجع سوتشي على البحر الأسود. كان بوتن قد تلقى من قبل جروا بلغاريا اسمه “بافي” من رئيس وزراء بلغاريا وجروا يابانيا اسمه “يومي” من مسؤول ياباني.