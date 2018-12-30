العرض الأوكراني “شادو فيري تايلز” يمتع جمهور الجزائر العاصمة

قدمت الفرقة الكرواتية “فيربا” أمس السبت بالجزائر العاصمة عرض “شادو فيري تايلز” (ظل القصص المدهشة) الذي يغوص في عالم أفلام الرسوم المتحركة و يجمع بين الظلال الصينية و السينما و الرقص المعاصر.

وقدم هذا العرض الذي نظم بأوبرا الجزائر العاصمة بوعلام بسايح من قبل المتعامل أم.أس إنترتاينمنت لأول مرة في الجزائر بعد جولة في 35 بلدا.

و بواسطة تقنيات عرض الظلال, استعرض أعضاء الفرقة الاثني عشر مختلف اللوحات الكلاسيكية للفيلم الكرتوني على غرار “ملكة الثلوج” و “علاء الدين” و “أليس في بلاد العجائب” و”هاري بوتر”.

واستطاع الجمهور الذي كان حاضرا بقوة في هذا العرض لاسيما الأطفال أن يكتشف السينما بشكل آخر و مشاهدة اللوحات الكوريغرافية المعاصرة المستمدة من هذه الأفلام خاصة من جانب الأزياء التي أداها الراقصون.

ويبدأ “طيف الحكايات” كمن يسبح في السحاب ويلامس الغيوم والنجوم والكواكب، ليستعيد الذكريات ويستحضر أحداثاً عاشها مخيال الجمهور على مدى الأجيال في وقت سابق، مع شخصيات كارتونية أو من خلال فيلم سينمائي وعبر قصة ظلّت عالقة في الأذهان منذ الطفولة.

العرض العالمي “طيف الحكايات” الذي اجتاز كل الحدود، وعبر القارات براً وجواً وبحراً ليؤكد أن الفن لغة العالم أجمع. ويتجلى ذلك من خلال انسجام وتفاعل الجمهور مع العرض، بعد أن يحلّق بهم إلى عالم الخيال و الظلال مع شخصيات عديدة، وقصص بدأت مع “ديزني” التي تضم في ثناياها مجموعة من أجمل القصص الأخرى كالأميرة “سندريلا” و “هاري بوتر” و”بهلوانيات”، “حول العالم” و”مدغشقر” و”أليس في بلاد العجائب” و”هرقل” و”بياض الثلج” و”الأقزام السبعة”، “أنقذوا الأرض” و”جحا” وقصة سفينة التيتانيك.