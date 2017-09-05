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شاب يشوه وجه فتاة رفض والدها تزويجها منه بباب الواد

nesrine mahfouf 5 سبتمبر 2017 الحوادث اضف تعليق 11 زيارة

استعرضت محكمة الدليل بباب الوادي  قضية ضرب وجرح عمدي راحت ضحيته فتاة في العقد الثاني من العمر بعد أن تعرضت لتشويه على مستوى وجهها من طرف مغروم بها رفض والدها تزويجها اياه لانه مدمن مخدرات و ذا سيرة سيئة.

مجريات القضية حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة انطلقت عقب الشكوى التي تقدمت بها الضحية صاحبة 22 ربيعا  أمام مصالح أمن  بلدية باب الوادي  تتهم فيها ابن حيها بالضرب و الجرح العمدي بشفرة حلاقة على مستوى خدها الايمن وتشويه وجهها معززة شكواها بشهادة طبية تثبت عجزها عن العمل  لمدة 60 يوما .

الجريمة نفذها المتهم الموقوف بأمر من وكيل الجمهورية  صباح  الفاتح من شهر جويلية  وقت خروجها من البيت نحو العمل أين كان المتهم يترصدها و عند تقربه منها ليكلمها رفضت بشدة و هو الذي جعله يشهر في وجهها شفرة حلاقة و يقوم بعد ذلك بالاعتداء عليها مسببا لها بجرح عميق على مستوى الخذ الأيمن مشيرة إلى أن سبب إقدامه على هذا الفعل المشين هو تقدمه لخطبتها إلا أن  والدها رفض تزويجها كونه مدمن مخدرات.

الضحية التي كانت تبدوا في حالة نفسية مضطربة أكدت أن المتهم قبل الحادثة كان يهددها عبر الهاتف رغم تغيير شريحتها مرتين الا انه كان يتحصل على رقمها وحول حياتها لكابوس ملتمسة قبول تأسيسها كطرف مدني في انتظار الحكم.

صالحي.أ

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