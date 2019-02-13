أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، عبد الحميد سي عفيف، أمس ، بمقر المجلس الشعبي الوطني، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-الولايات المتحدة الأمريكية”، بحضور سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون ديروشر، وكذا المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، عبد الرحمن بن قراح.

في مستهل مراسم التنصيب، استعرض عبد الحميد سي عفيف واقع العلاقات التاريخية بين الجزائر والولايات المتحدة والتي تعود إلى عام 1775، مبديا ارتياحه للمنحى التصاعدي الذي عرفته أطر التعاون بين البلدين ، لاسيما بعدما تجسد في توافق وجهات النظر حول العديد من المسائل والقضايا المطروحة دوليا والتي على رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف إضافة إلى الموقف الإيجابي تجاه حل قضية الصحراء الغربية في إطار الشرعية الدولية.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد سي عفيف بأن تنصيب هذه المجموعة البرلمانية للصداقة سيساهم في تعزيز البعد البرلماني أكثر بما يوطد العلاقة بين الشعبين، خاصة وأن المجلس الشعبي الوطني حريص على تجسيد إصلاحات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على أرض الواقع، وذلك من خلال دعم الدبلوماسية البرلمانية وخلق إطار متكامل للتنسيق وتعميق الحوار بين البرلمانيين ووضع أسس لتعاون برلماني بناء.

من جهته، أشار سفير الولايات المتحدة الأمريكية السيد ديروشر إلى أن هذه المجموعة ستعمل على توطيد العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية الممتازة أساسا والمبنية على الاحترام المتبادل والتقدير لدور الجزائر في المنطقة. مضيفا بأنها ستساهم بشكل كبير في تدعيم التعاون في عدة مجالات: الأمن، السياسة الدولية، العلوم والتكنلوجيا، الاستثمارات والتعليم.