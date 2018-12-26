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سي عفيف: العلاقات البرلمانية مع الأرجنتين تخطو نحو آفاق جديدة

خلال تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر- الأرجتيين":
سي عفيف: العلاقات البرلمانية مع الأرجنتين تخطو نحو آفاق جديدة

islam kaab 26 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 41 زيارة

أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، عبد الحميد سي عفيف، أمس، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر- الارجتيين ”.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، حضر المراسم سفير جمهورية الأرجنتين بالجزائر روبان بويرا إلى جانب راضية بورغدة رئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الارجنتينية، و ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.
، أثنى سي عفيف في الكلمة التي ألقاها ، على العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات مشيدا في نفس الوقت بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين جدد حرص الجزائر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تعاون مثمر يخدم مصالح البلدين في شتى المجالات .
وعلى الصعيد البرلماني ، شدّد سي عفيف على دور مجموعات الصداقة البرلمانية في إبراز ثمار التعاون وإتاحة الفرص لخلق مزيد من التقارب لاسيما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. وقال، في هذا الصدد، بأن الجزائر باتت تولي، بعد التعديل الدستوري التي قام به فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016، اهتماما أكبر للديبلوماسية البرلمانية كأداة رديفة للديبلوماسية الرسمية.
من جهته أ شاد سفير جمهورية الأرجنتين بالتنوع والثراء الذي تتميز به الجزائر على جميع المستويات، واقترح، بالمناسبة، برنامج عمل على مجموعتي البرلمانية للصداقة الجزائرية والأرجنتينية من أجل تبادل التجارب وتطوير العمل المشترك.
فلة-س

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