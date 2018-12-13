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سي الهاشمي عصاد: ننتظر تنصيب الأكاديمية الأمازيغية

Sabrina Kerkouba 13 ديسمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 96 زيارة

                                                                                             

قال الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، اليوم الخميس، أنه تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة الأولى، تلاه عقد لقاءات، في حين سيتم تقييم شهادات السير الذاتية المقدمة من أصحاب الشهادات العلمية المتخصصين في اللغات (اللسانيات) لينضموا للمجمع  الجزائري للغة الأمازيغية (الأكاديمية)، مضيفا أنه يتوقع أن يتم تنصيب المجمع بنهاية السنة الجارية لتشكل إضافة للمحافظة السامية للأمازيغية على أن يكون أحد مهامها إعداد قاموس مرجعي للأمازيغية.

وأوضح المتحدث أن عملا جبارا تحقق في إطار تدريس وتواجد الأمازيعية بدليل وجودها في 44 ولاية وإقبال بعض المؤسسات في الترجمة للأمازيغية، مشيرا في السياق إلى أن المحافظة تلقت في عام 2018 أزيد من  850 طلب عبر الخط الأخضر 1066 لتسمية أسماء بعض مؤسسات الدولة عبر التراب الوطني بالأمايزيغية.

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