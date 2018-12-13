سي الهاشمي عصاد: ننتظر تنصيب الأكاديمية الأمازيغية

قال الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، اليوم الخميس، أنه تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة الأولى، تلاه عقد لقاءات، في حين سيتم تقييم شهادات السير الذاتية المقدمة من أصحاب الشهادات العلمية المتخصصين في اللغات (اللسانيات) لينضموا للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية (الأكاديمية)، مضيفا أنه يتوقع أن يتم تنصيب المجمع بنهاية السنة الجارية لتشكل إضافة للمحافظة السامية للأمازيغية على أن يكون أحد مهامها إعداد قاموس مرجعي للأمازيغية.

وأوضح المتحدث أن عملا جبارا تحقق في إطار تدريس وتواجد الأمازيعية بدليل وجودها في 44 ولاية وإقبال بعض المؤسسات في الترجمة للأمازيغية، مشيرا في السياق إلى أن المحافظة تلقت في عام 2018 أزيد من 850 طلب عبر الخط الأخضر 1066 لتسمية أسماء بعض مؤسسات الدولة عبر التراب الوطني بالأمايزيغية.