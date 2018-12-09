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سيميوني ينضم للنجوم الحاضرين في سانتياغو برنابيو

yassine yassine 9 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 98 زيارة

انضم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد لقائمة النجوم الذين سيحضرون نهائي كأس ليبرتادوريس، من داخل ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد.

وقالت صحيفةموندو ديبورتيفوالإسبانية اليوم الأحد، إنَّ المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد، سيتواجد بملعب سانتياجو برنابيو، لحضور مواجهة بوكا جونيورز، وريفر بليت.

وأوضحت أنَّسيميوني لم يكشف خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه يوم أمس أمام ديبورتيفو ألافيس، عن تواجده في ملعب البرنابيو، لحضور المباراة“.

يُذكر أنَّ دييغو سيميوني كان مدربًا لريفر بليت سابقًا، وفاز معهم بالدوري الأرجنتيني بـ2008، كما أنَّ مساعده بورجوس كان لاعبًا في ريفر بليت، ومساعده الثاني نيلسون فيفاس، لعب مع بوكا جونيورز، وريفر بليت.

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