الأمور الجدية لم تنطلق بعد: سيميوني يقترب من تمديد عقده مع أتلتيكو مدريد

يستعد دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، للحصول على عقد جديد يربطه بالنادي لفترة طويلة، حيث أكد المدير الفني الأرجنتيني أنه سيجتمع قريباً مع مسؤولي النادي لمناقشة ملف التجديد.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية: “تحدثت إلى “أنخل جيل”، المستشار المفوض للنادي، خلال الغداء الأخير الذي تناولناه معاً، لفترة قصيرة جداً، وصحيح أننا تحدثنا عن مسألة التمديد، ولكن ليس هناك أي شيء ملموس”.

وتابع: “صحيح أن ميجل قدم لي فكرة أنه في وقت لاحق من الموسم سنلتقي لنبدأ مناقشة فكرة الاستمرار معاً، أنا أشعر أنني بحالة جيدة جداً هنا، أنا سعيد جداً، لا يزال لدي طاقة أكثر من اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى النادي”.

واختتم سيميوني تصريحاته، مُلمحاً إلى أنه يتطلع للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث قال: “وبما أنني بالطبع عنيد، أواصل محاولة الفوز ببعض الألقاب التي تنقص خزائني”.

ياسين.س