قال المدير العام لشركة “سيما موترز”، محي الدين طحكوت، بأن شركته تعتمد هامش ربح لا يتعدى الـ 12 بالمائة فيما يتعلق ببيع السيارات المركبة محليا للمستهلك الجزائري، فيما اكد مدير عام شركة “كيا الجزائر”، توفيق أعراب اعتماد شركته على تخفيض هامش ربحها، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة.

وقال طحكوت، في حديث مقتضب مع وزير التجارة السعيد جلاب، اول امس، على هامش افتتاح سوق المنتجات المحلية الذي تحتضنه ساحة المركزية النقابية بالعاصمة، انه ومن الخميس-اول امس-و الى غاية نهاية شهر رمضان، فأن شركته ترمي بثقلها في سوق السيارات المطلوبة بكثرة، معلنا أن الزبون يتحصل على سيارته مباشرة بعد طلبها دون انتظار، كما أكد أن الزبائن يستفيدون من القروض البنكية، كما أعلن طحكوت عن دخول علامات أخرى للتركيب في الجزائر قريبا.

ومن جهته طلب وزير التجارة سعيد جلاب من رجل الأعمال محيي الدين طحكوت أن يتم تركيب السيارات الشعبية التي يفضلها الجزائريون.

من جهته قدّم مدير عام شركة “كيا الجزائر”، توفيق أعراب، شروحات لوزير التجارة بخصوص عروض الشركة، مؤكدا اعتمادها على تخفيض هامش ربحها، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وفي السياق، أكد ذات المتحدث بأن الأسعار ستنخفض أكثر مع بلوغ الشركة لنسبة إدماج 50 بالمائة نهاية السنة المقبلة، مشيرا بان سعر سيارة “كيا الجزائر” تم تخفيضه إلى 139 مليون دينار.

رزيقة.خ