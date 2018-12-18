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سيف الإسلام قذافي يعود

Djalila Rezzaki 18 ديسمبر 2018 الحدث, العالم اضف تعليق 56 زيارة

نشرت حركة “مانديلا ليبيا” نتائج استطلاع للرأي مدته 10 أيام، بشأن منصب الرئيس في ليبيا 

وكشفت نتائج استطلاع لرأي أن 90% من المشاركين فيه اختاروا تأييد

سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في البلاد 

وكان السؤال الذي طرحه الحراك هو “هل تؤيد المهندس سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد؟“ 

وبحسب النتائج التي نشرتها الحركة على موقعها الرسمي، فقد شارك في الاستطلاع 71065 شخصا، وصوت ما نسبته 91.64 % لصالح سيف الإسلام، فيما صوت بـ”لا” ما نسبته 8.36 من المشاركين 

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