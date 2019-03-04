دعا، أمس، مجمع سيفيتال، المواطنين، إلى إلغاء المسيرة، التي كانت مقررة اليوم 5 مارس الجاري، في تيزي وزو .

وجاء في بيان “سيفيتال”إن الشعب الجزائري، مجند للمطالبة بالتغيير، ويفرض هذا المطلب نفسه، كشعار للمظاهرات السلمية التي تشهدها ولايات الوطن، وبما أن الوقت غير مناسب للمتطلبات القطاعية – يضيف المجمع- نطلب بإلحاح من التنسيقية الوطنية للجان مساعدة عمال سفيتال، وعلى رأسها مراد بوزيدي، إلغاء مسيرة 5 مارس بتيزي وزو”.

وأوضح أن الدينامكية التاريخية التي تشهدها الجزائر، تجعل المجمع منخرطا، مثله كمثل الجزائريين، في المسعى الديمقراطي الداعي إلى التغيير، وتوجه بجزيل الشكر، إلى كل لجان المساندة وعمال المجمع الذين أعلنوا تضامنهم مع سيفيتال، بسبب العراقيل التي تعترضها.

رزيقة.خ