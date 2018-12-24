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“سيسمح ببيع سكنات عدل بداية من السنة المقبلة”

المدير العام لوكالة عدل سعيد روبة::
“سيسمح ببيع سكنات عدل بداية من السنة المقبلة”

islam kaab 24 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 74 زيارة

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” سعيد روبة أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن مشاريع بناء سكنات عدل المسطرة في برنامج الحكومة على عكس ما يتم الترويج له من بعض الجهات التي أوعزت السبب في ذلك للأزمة المالية التي تتخبط فيه البلاد مطالبا في السياق ذاته بمتابعة المؤسسات المتقاعسة والتي تسببت في تأخير تسليم المشاريع الخاصة بهذه الصيغة عن الآجال المحددة لذلك .
وأوضح روبة في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته وزارة السكن مع جمعيات وممثلي ومصالح وكالة أمس أن مصالحه تتابع عن كثب جميع ورشات البناء عبر كافة الولايات وكشف في السياق ذاته عن تسهيل عملية الإلكترونية الخاصة بأوامر الدفع لتفادي الصعوبات التي يتلقاها المكتتبون في هذه الخطوة كما كشف المدير العام لوكالة “عدل” سعيد روبة أنه بداية بيع السكنات بالإيجار سيكون خلال السنة القادمة، مشيرا أن الأمر الخاص بذلك يتم دراسته وهو في المرحلة الأخيرة.
من جهة أخرى أشار المسؤول الأول عن وكالة عل الى أن “جميع الرسوم المفروضة على مكتتبي وأصحاب الشقق وضعت بشكل مدروس جيدا”.
وأعلن ذات المتحدث عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة لصيانة مصاعد عمارات “عدل” في جميع الولايات التي تتواجد بها شقق تابعة للبرنامج الذي يشرف عليه كاشفا بلغة الأرقام عن ميزانية 380 مليون دج لذلك.
زينب بن عزوز

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