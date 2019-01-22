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سيرغي لافروف في زيارة إلى الجزائر بداية من اليوم

تندرج في إطار"التشاور الدائم القائم بين البلدين":
سيرغي لافروف في زيارة إلى الجزائر بداية من اليوم

islam kaab 22 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 75 زيارة

سيشرع، اليوم، وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره، عبد القادر مساهل.
وأفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و تندرج هذه الزيارة “في إطار الحوار السياسي المنتظم و التشاور الدائم القائمين بين البلدين منذ التوقيع على بيان الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وفدرالية روسيا يوم 2 أبريل 2001 عقب زيارة الدولة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى روسيا”، يضيف ذات المصدر، مؤكدا أن هذه الزيارة “تندرج في سياق التطور المستمر للحوار السياسي و التعاون بين البلدين”.
وأضاف البيان أن “إقامة رئيس الدبلوماسية الروسية ببلدنا تأتي كذلك عشية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الروسية المقررة من 28 إلى 30 يناير 2019 بموسكو”
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذه الزيارة ستسمح بالقيام بدراسة شاملة لوضع وآفاق العلاقات الثنائية وستسمح بتبادل واسع لوجهات النظر حول المسائل الاقليمية والدولية الكبرى. وفي هذا السياق، سيشكل الوضع في ليبيا و التطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الملف محور المحادثات، كما هو الشأن بالنسبة للوضع في الساحل و في مالي وسوريا وتطور ملف الصحراء الغربية”.
ر.خ

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