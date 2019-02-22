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سيدي سعيد : “العديد من الدول تشعر بغيرة من الجزائر”

Fella Soltani 22 فبراير 2019 Non classé اضف تعليق 54 زيارة

عبد المجيد سيدي السعيد، الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم الخميس 21 فيفري، أن نعمة السلم والأمن حيوية بالنسبة للجزائر، مؤكدا أنه “مهما كانت مواقفنا، فإن دورنا هو الحفاظ على السلم والاستقرار المكتسب غاليا”

وبخصوص المسيرات السلمية التي جرت في الأيام الأخيرة في عدة مناطق من البلاد، للتنديد بالعهدة الخامسة، لم يرد سيدي السيدي التعليق، معتبرا أن الشيئ الأساسي هو “نعمة السلم والاستقرار والديمقراطية في بلادنا”.

ويؤكد سيدي السعيد انه على كل جزائري أن يكون له هدف الحفاظ على السلم والاستقرار، لأنه أمر مهم، مؤكدا ان “العديد من الدول هي الآن في غيرة من الجزائر “.

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