أكدا أنه يخوض معركة ضد الكونفدرالية الدولية للنقابات: سيدي السعيد: الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يشترى بالمال

أكدا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن الجزائر تعاني منذ قرابة ثمانية سنوات من محاولة التدخل في شؤونها الداخلية من خلال النقابات، في ظل محاولة الكونفدرالية الدولية للنقابات منع ممارسة الحق النقابي في البلاد.

واتهم سيدي السعيد أمس خلال الكلمة التي ألقاها خلال انطلاق أشغال المؤتمر الثالث لنقابة عمال السياحة والتجارة أطراف داخلية لم يسمها بمحاولة تشويه صورة الاتحاد في الداخل والخارج، وأعلن رفضه تدخل الكونفدرالية الدولية للنقابات التي تريد اختراق الجزائر، مضيفا في نفس الوقت أن الاتحاد العام للعمال الجزائر لا يشتري بالمال أو “ّ أبو شكارة” على حد تعبيره، مؤكدا أنهم يخوضون معركة ضد الكونفدرالية الدولية للنقابات منذ أربعة سنوات .

ودعا سيدي السعيد الجزائريين المحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به الجزائر بفضل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي جسد المصالحة الوطنية.

فلة سلطاني