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سيتم حل مشكل نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة

أكدت توزيعها على الصيدليات المركزية، وزارة الصحة::
سيتم حل مشكل نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة

eldjazair 4 أكتوبر 2017 الوطني اضف تعليق 28 زيارة


طمئنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بحل مشكل نقص الأدوية في بعض الصيدليات بتوفير الدواء وتوزيعه على الصيدليات المركزية.

وفي هذا الجانب أكد مستشار وزير الصحة والمكلف بالإعلام سليم بلقسام في تصريح للقناة الإذاعية الأولى “أنه سيتم توفير كل الأدوية غير الموجودة خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة خلال الأيام القليلة القادمة لحل مشكل نقص الدواء”.
هذا وكانت أغلبية الصيدليات الوطنية قد أكدت على وجود نقص كبير في الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، منها دواء علاج ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يؤثر على علاج المرضى.
نسرين.م

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