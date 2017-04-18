سيتم إلغاء القوائم الانتخابية التي “لا تظهر فيها صور مترشحات” ببرج بوعريريج حسب ما أكده يوم امس الاثنين المنسق الولائي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعية حسان النوي، مشيرا إلى أنه تم منح “مهلة 48 ساعة أمام الأحزاب المعنية بذلك لاستدراك ذلك”.

وأوضح النوي أنه تم إخطار متصدري القوائم للأحزاب المعنية وهي حزب القوى الاشتراكية و التحالف من أجل النهضة و العدالة و البناء و الجبهة الوطنية الجزائرية و الجبهة الجزائرية للتنمية و العدالة و حزب النضال الوطني و ذلك بعدما ما تم الوقوف على عدم وجود صور لمترشحات هذه التشكيلات السياسية على قوائمها بولاية برج بوعريريج.

وأضاف المتحدث أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستدعيها مثل هذه الحالات، معتبرا أن هذا النوع من التجاوزات “خطير و غير مسموح به قانونا و مخالف لكل الأعراف و القوانين” التي يحفظها الدستور الجزائري للمرأة لاسيما و أن المرأة المترشحة لهذه الانتخابات ستمثل كما قال- الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل و أن “من حق المواطن أن يتعرف على من سيصوت عليه”.

من جهتهم امتنع متصدر وقوائم الأحزاب المعنية عن الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن بينما أكد منسق الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن متصدري القوائم المعنية مجبرون على أن يلتزموا بالقوانين و أن ينشروا صور مترشحاتهم في الملصقات كما ينص عليه القانون.

للإشارة فقد تم تداول ظاهرة عدم وجود صور مترشحات على القوائم الانتخابية بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي و كذا في الشارع المحلي.

و قد أرجع البعض عدم إدراج صور بعض المترشحات للانتخابات التشريعية للرابع من ماي المقبل إلى “الطابع المحافظ للمجتمع المحلي” بينما اعتبر آخرون أن عدم إدراج صور بعض المرشحات يدل على قناعتهن أنه لا يمتلكن حظوظا وافية في المعترك الانتخابي.

للتذكير تخوض 19 قائمة انتخابية من بينها قائمة حرة معترك الانتخابات التشريعية المقبلة بولاية برج بوعريريج في الوقت الذي تقدر فيه الهيئة الناخبة ب 43114 مسجلا حيث تم تجهيز 317 مركزا انتخابيا و1500 مكتب اقتراع و تحديد 299 نقطة إشهار و تسخير 81 فضاء لإقامة التجمعات في إطار الحملة الانتخابية حسب ما أوضحته من جهتها مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية.

نسرين.م