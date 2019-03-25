الإثنين , مارس 25 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / سيال و أوريدو يطرحان تطبيق “SEAAL MOBILE

سيال و أوريدو يطرحان تطبيق “SEAAL MOBILE

Fella Soltani 25 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 138 زيارة

قررت مؤسسة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة، “سيال”، بطرح تطبيق جديد بالشراكة مع متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، من أجل تتبع الزبون لكمية وكيفية استهلاكه للمياء.

حيث أطلقت الشركتين خدمة “SEAAL MOBILE”، والتي تسمح للزبون بمراقبة قيمة استهلاكه للمياه عبر هاتفه النقال من خطه “ooredoo”، وذلك بتشكيل الرمز *1594# على هاتفه مقابل 10 دج لكل طلب.

هذه الخدمة ستسمح للزبون، الإطلاع على رصيده الآني وآخر فاتورته وكذا استهلاكاته السابقة، كما تتيح خدمة “سيال موبيل”، من استقبال عند الطلب إشعارات عبر رسائل نصية شخصية، بشأن الزيادات المحتملة في الاستهلاك أو تغيير العداد.

كما يمكن طلب إشعار عن عدم الاستهلاك في حال غياب لمدة طويلة لتجنب الفوترة المقدرة.

الوسوم

عن Fella Soltani

شاهد أيضاً

عسى: الجزائر كانت السباقة في تقديم دروس التسامح و نيوزيلاندا اقتدت بها

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن تطويب رجال الدين المسيحي في كنيسة “سانتا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super