سيال و أوريدو يطرحان تطبيق “SEAAL MOBILE

قررت مؤسسة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة، “سيال”، بطرح تطبيق جديد بالشراكة مع متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، من أجل تتبع الزبون لكمية وكيفية استهلاكه للمياء.

حيث أطلقت الشركتين خدمة “SEAAL MOBILE”، والتي تسمح للزبون بمراقبة قيمة استهلاكه للمياه عبر هاتفه النقال من خطه “ooredoo”، وذلك بتشكيل الرمز *1594# على هاتفه مقابل 10 دج لكل طلب.

هذه الخدمة ستسمح للزبون، الإطلاع على رصيده الآني وآخر فاتورته وكذا استهلاكاته السابقة، كما تتيح خدمة “سيال موبيل”، من استقبال عند الطلب إشعارات عبر رسائل نصية شخصية، بشأن الزيادات المحتملة في الاستهلاك أو تغيير العداد.

كما يمكن طلب إشعار عن عدم الاستهلاك في حال غياب لمدة طويلة لتجنب الفوترة المقدرة.