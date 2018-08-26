قال مدير استغلال المياه بشركة التوزيع لولايات الوسط سيال، سليمان بونوح، في تصريح إعلامي إن الشركة التي يمثلها لا تتحمل أية مسؤولية في انتشار وباء الكوليرا الذي ثبت إصابة أكثر من 40 شخص به خلال اليومين الماضيين على مستوى ولايات الوسط. وباعتبار أن تحاليل المياه الخاصة بالجزائر العاصمة وولاية تيبازة لم تصدر لحد الساعة يقول المتحدث أن سيال لا تتحمل المسؤولية وستدافع عن نفسها بحكم أن عملية مراقبة نظافة المياه تتم بشكل يومي ومستمر. وأضاف بونوح أن مياه شركة سيال وحتى شركة الجزائرية للمياه مطهرة بالكلور، كما أن فرق خاصة تراقب نظافة الخزانات بشكل يومي وتطهرها، ليتساءل: ” كيف لهذه الأخيرة أن تتلوث وتتسبب في انتقال الكوليرا يضيف المتحدث ؟”. واعتبر مسؤول شركة سيال أنه إذا ثبت أن تلوث المياه وراء انتشار وباء الكوليرا فإن الأمر يتعلق بمياه الآبار والوديان وليس المياه الموزعة عبر الحنفيات مدافعا باستماتة عن شركته التي قال إنها تنصب خلايا يقظة دائمة لمراقبة جودة الماء الموزع على المواطنين. وحمل سليمان بونوح المواطنين جزءا من المسؤولية باعتبار أن البعض منهم لا يراعي شروط حفظ المياه في المنزل ولا يحترمها على غرار أصحاب حاويات المياه اللذين لا يلتزمون بغسلها وتنظيفها مشيرا إلى أن هؤلاء مسؤولين عن انتشار الوسخ والأوبئة. هذا وكانت قد أطلقت شركة المياه والتطهير “سيال” نداءا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدعو من خلاله زبائنها إلى تصوير مقاطع فيديو من 30 ثانية، وهم بصدد الشرب من مياه الحنفيات، حتى تثبت بأن المياه التي تقوم بتوزيعها ليست مصدرا لوباء الكوليرا الذي انتشر في عدة ولايات منها “العاصمة وتيبازة” التي تشرف الشركة على تزويدهما بالمياه،وأرفقت “سيال” ندائها بفيديو لأحد الزبائن الذي صور نفسه وهو يقوم بشرب الماء مباشرة من الحنفية، مطمئنا المواطنين بأن المياه نقية وخالية من الجراثيم المسببة لمرض الكوليرا. رزاقي.جميلة