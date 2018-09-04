كشف المدير العام للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف بولاية تيارت كريم خروبي، عن طرح سيارة سبرنتر الجديدة “في اس 30″ في السوق شهر أفريل المقبل.

وأوضح على هامش مراسم تسليم حافلات للنقل المدرسي من إنتاج ذات الشركة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز ستطرح سيارة جديدة سبرنتر في اس 30 في السوق شهر أفريل المقبل والتي ستنطلق في مرحلة إنتاجها التجريبية شهر فيفري القادم”.

وأضاف أن عملية التحضير لإنتاج هذه السيارة الجديدة التي انطلقت الشركة الأم في تصنيعها بداية العام الجاري بألمانيا جارية وفق مخطط العمل المسطر حيث سيتم الانتهاء من وضع وحدة الإنتاج الخاصة بها شهر جانفي المقبل ويشرع مباشرة في تركيب هذه السيارة بنسبة 100 بالمائة بدل التركيب التدريجي الذي كان معتمدا في إنتاج سبرتنر القديمة التي سيتم توقيف إنتاجها نهائيا مع الانطلاق في إنتاج السيارة الجديدة.

وأشار إلى أن التحضير لإنتاج هذه السيارة الجديدة يتمثل في توسيع وحدة الإنتاج بإضافة 10 محطات إنتاج في الخط الثانوي لسلسلة التركيب الخاصة بسبرنتر القديمة لتصبح 22 محطة حيث ان وحدة الإنتاج الموسعة تأخذ بعين الاعتبار الانطلاق مباشرة في تركيب سيارة سبرنتر في اس 30 بنسبة 100 بالمائة”.

وأبرز خروبي أن إنتاج سيارة جديدة وبنسبة تركيب 100 بالمائة سيسمح بتوظيف 150 عاملا جديدا من أصل حوالي 200 متربص تلقوا التكوين القاعدي حيث يخضع المتربصون الذين تم قبولهم إلى تكوين متخصص بدءا يسمح لهم بالتوظيف المباشر في الشركة بدءا من أكتوبر القادم”.

ومن جهة أخرى ينتظر الاتفاق بشأن سيارة كلاس ج الرباعية الدفع الموجهة للمدنيين حيث يجري التفاوض مع الشريك الألماني”ديملير” من أجل الانطلاق في إنتاج الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف سيارة رباعية الدفع للمدنيين تراعى فيها ظروف السوق الجزائرية والزبائن المستهدفين من ناحية السعر والجودة حسب المسؤولين بالشركة.

نسرين محفوف