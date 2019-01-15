كشف أمس، العملاق الألماني للسيارات “فولسفاقن”، عن إبرام شراكة مع العلامة الأمريكية “فورد موتورز” من أجل الدخول في مرحلة التطوير المشترك لتكنولوجيات السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، حيث من المرتقب خروج أول سيارة كهربائية “MEB”، إبتداءً من سنة 2022.

وأعلنت شركة “فولسفاقن”، في بيان لها عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 800 مليون دولار لتصنيع سيارات كهربائية جديدة، في مصنعها بتشاتانوجا بولاية تينيسي الأمريكة، وجاء هذا الإعلان على هامش معرض السيارات ديترويت. كما تعول “Volkswagen” على إنتاج مليون سيارة كهربائية، مع حلول عام 2025.على أن تُصنع أكثر من 20 نوع من السيارات 100% كهروبائية في السنوات القادمة اين سيكون L’ID اول النماذج والتي ترجح الشركة بدء عملية تصنيعه السنة الجارية في مصنع Zwickau بألمانيا، بحيث تعول “Volkswagen” على هذا النوع من السيارات لتغزو بها أهم وكبرى الأسواق العالمية.

عمر ح