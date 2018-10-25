عرض امس، مجمع سوفاك سيارتين جديدتين من علامة سكودا ويتعلق الأمر بموديل رابيد وفابيا المعدلتين، واللتين يتم تركيبهما حاليا في مصنع سوفاك بغليزان.

وكان هذا الإطلاق بمناسبة احتفال العلامة بعيدها العاشر منذ دخولها السوق الجزائرية سنة 2008، كما ان العرص كان فرصة لإعلان عن إطلاق تسجيل طلبات الزبائن عبر شبكة موزعيها في التراب الوطني ابتداءا من هذا الأسبوع .

وحسب ما صرح به مسؤول التسويق بشركة سوفاك الجزائر محمد رؤوف طيبي للجريدة الالكترونية ”TSA عربي” فإنه يمكن للزبون أن يتسلم سيارته في غضون 15 يوم بالنسبة لسيارة سكودا رابيد و 21 يوم بالنسبة لسيارة سكودا فابيا، سكودا فابيا التي غابت عن السوق الجزائرية منذ سنتين تعود اليوم ابتداء من سعر بـ 1.999.000 دينار، بالنسبة للطلبات التي يتم تسليمها قبل 31 ديسمبر 2018 وستعرف السيارة زيادة قدرها 10 ملايين سنتيم ابتداء من جانفي 2019، ونفس الأمر بالنسبة للموديل