كشفت “سيات الجزائر” عملية تسويق سيارة ” أتيكا” ابتداء من الخميس، مشيرة الى انها ستكون متاحة أمام الزبائن عبر 23 نقطة بيع على المستوى الوطني، وبسعر 4799000 دينار، في حين تتجهز بمحركات ديزل 2.0 TDi وبقوة 143 حصان.

وأزاحت “سيات الجزائر” ليلة الأربعاء الستار على المركبة الجديدة “أتيكا” لتضاف إلى الثلاث أنواع المسوقة حاليًا في الجزائر والمركبة في مصنع فولسفاغن بولاية غليزان، غرب البلاد. وقال عادل زروق مدير عام شركة ”سيات الجزائر” إن السعر التسويقي لسيارة ” أتيكا” لن يتغير حيث ستحمل المركبة التي شرع في بيعها اليوم الخميس، ترقيم سنة 2019، حتى في حال شراء السيارات الآن.

وكان المتحدث قد اعتبر في ندوة صحفية عقدها الأربعاء أن سيارة ” أتيكا” ستكون متاحة على مستوى 23 نقطة بيع، حيث تحتوي الشركة على مخزون يكفي لأربعة أشهر، وفي حال تسجيل ارتفاع في عدد طلبات فإن ” سيات الجزائر” ستكون جاهزة للتلبية كافة رغبات زبائنها.

وكشف عادل زروق، عن ارتفاع عدد نقاط البيع التابعة لـ” سيات الجزائر” إلى 26 قبل نهاية 2018 ، بفتح ثلاث نقاط على مستوى كل من ولايات تيزي وزو، تلمسان، وبجاية، في وقت يرتقب إرتفاع عدد نقاط البيع إلى 42 نقطة مع حلول عام 2022.

وبلغة الأرقام كشف مدير عام شركة ”سيات الجزائر” أن الأخيرة حققت نسبة مبيعات قدرت بـ 16 ألف و900 سيارة منذ شهر جانفي وإلى غاية أكتوبر الماضي، وعن طموحات ”سيات” يقول نفس المتحدث ”هدفنا إنهاء السنة الجارية بتسجيل رقم مبيعات هام يقدر بـ 18 ألف سيارة”. وحلت “سيات الجزائر” في المرتبة السابعة عالميًا من حيث نسبة المبيعات، حيث نجحت الشركة في بيع 490 ألف سيارة على مستوى كافة البلدان المتواجدة بها.

عمر ح