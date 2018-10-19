وقع مجمع سونلغاز و المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة (إينافا) و مؤسسة كهرباء الجزائر أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة على اتفاق شراكة مع المؤسسة الفرنسية سيديفار يتعلق بإنشاء شركة مختلطة لصناعة عوازل الخطوط الكهربائية من الزجاج المقوى. أما رأس مال هذه الشركة المختلطة الجديدة التي أطلق عليها اسم “سيديفار الجزائر” فموزع بين الشريك الفرنسي سيديفار (فرع مجمع سيفاس) بنسبة 49 % مقابل 20 % لمؤسسة كهرباء الجزائر (فرع المجمع العمومي إيلاك الجزائر) و 16 % لمجمع سونلغاز و 15 % للشركة الوطنية للزجاج و المواد الكاشطة.

و سيتم اقامة مصنع سيديفار الجزائر بالموقع الصناعي للشركة الوطنية للزجاج و المواد الكاشطة بالثنية في ولاية بومرداس و سينتج حوالي 8. 1 مليون عازل سنويا من بينها 20 % إلى 30 % توجه للتصدير حسب التوضيحات التي قدمت خلال حفل التوقيع.

أما مدة إنجاز المصنع فتقدر بـ 14 شهرا و باستثمار قدره 971. 2 مليار دج و سيشغل أكثر من 150 عونا مؤهلا يستفيدون من تكوين في موقع سيديفار بنوسكو (إيطاليا) و سانت يور (فرنسا). وفيما يتعلق بنسبة الإدماج الوطني فستقدر ب44ـ % خلال انطلاق المصنع في العمل وستنتقل تدريجيا إلى 100 % ابتداء من الشهر ال16 بعد بداية الإنتاج.

عمر ح