

بلغ حجم المديونية المستحقة من قبل مجمع سوناطراك لدى الخزينة العمومية بـ 1200 مليار دينار أو ما يعادل 10.5 مليار دولار تمثل قيمة تغطية الفارق بين سعر شراء الوقود من الخارج بالسعر الدولي وسعر توفيره لشركة نفطال.

وكشفت مراسلة وجهها الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى لنواب الحزب عن تقدير حجم المديونية المستحقة من قبل مجمع سوناطراك لدى الخزينة العمومية بـ 1200 مليار دينار أو ما يعادل 10.5 مليار دولار.

وأشارت المراسلة التي تحمل رقم 102/أ.ع/17 إلى مقترح تقدم به أويحيى كأمين عام للارندي وهو منصب مسؤولية موازٍ لرئاسته للحكومة، إلى تحويل مديونية الخزينة العمومية لدى بعض المؤسسات الاقتصادية الهامة مثل سوناطراك، التي تدين لوحدها بأكثر من 1200 مليار دينار، تمثل قيمة تغطية الفارق بين سعر شراء الوقود من الخارج بالسعر الدولي وسعر توفيره لشركة نافطال التي تعتبر فرعا للمجمع.

و أوضحت المراسلة أن سعر البيع لدى نفطال هو 90 في المائة تقريبا منخفض مقارنة بالسعر المتداول دوليا، مقدرا الغلاف المالي الذي يفوق 1200 مليار دينار مهم بالنسبة لمجمع سوناطراك، حيث أكدت المراسلة على أن سوناطراك بأمس الحاجة الى هذه الموارد للاستمرار في استثماراتها المتعلقة بالتنقيب ورفع منتوجها من المحروقات.

و تبقى أرباح سوناطراك مقيدة ضمن احتياطي الصرف الجزائري، في الوقت الذي بقيت فيه ايرادات سوناطراك تمثل جزء منها مداخيل الخزينة العمومية، وكان مجمع سوناطراك سنة 2016 فقد حقق ربحا صافيا بلغ 207 مليار دينار و سدد للخزينة العمومية جباية تفوق 1.800 مليار دينار او ما يعادل 15,853 مليار دولار. وحسب الحسابات الاجتماعية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 تبرز نتائج 2016 رقم أعمال سنوي لسوناطراك بـ 3.398 مليار دينار أي ما يعادل 29,904 مليار دولار، بتراجع مقارنة بسنة 2015. وبعد المداولة قررت الجمعية العامة لسوناطراك رصد 50 مليار دينار في شكل عائدات تدفع للخزينة العمومية و 157 مليار دينار احتياطات ثانوية لتمويل مخططها الإنمائي. كما دفعت سوناطراك للخزينة العمومية خلال سنة 2016 في إطار الجباية مبلغ 1.863 مليار دينار،أي ما يعادل 16,393 مليار دولار .

عمر حمادي