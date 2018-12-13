الخميس , ديسمبر 13 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / بعدما ارتفعت فاتورة استيراد الوقود إلى 2.5 مليار دولار :
سونطراك تتوقف عن استيراد المنتجات النفطية المكررة بداية من 2019

بعدما ارتفعت فاتورة استيراد الوقود إلى 2.5 مليار دولار :
سونطراك تتوقف عن استيراد المنتجات النفطية المكررة بداية من 2019

islam kaab 12 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 81 زيارة

تستعد الجزائر بداية من السنة المقبلة للتوقف كلية عن استيراد المنتجات النفطية المكررة الموجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وذلك بعدما ارتفعت فاتورة استيراد الوقود إلى 2.5 مليار دولار بسبب مشاكل التكرير.
ومن المنتظر ان تتمكن الجزائر في 2019 من التوقف عن استيراد المنتجات النفطية المكررة الموجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية، حسبما أعلنه الثلاثاء بتيميمون (أدرار) الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور. وأوضح ولد قدور على أن هذا الهدف سيكون “قابلا للتجسيد” بفضل إنتاج المصافي المختلفة التابعة لسوناطراك، لا سيما مصفاة أوغوستا (إيطاليا) التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا من طرف المجمع والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية السنوية ب 10 ملايين طن.
وستسمح زيادة الإنتاج الإجمالي لمصافي سوناطراك للبلاد بالتوقف عن استيراد المنتجات المكررة، حسب الرئيس المدير العام الذي ذكر بان قيمة واردات المنتجات النفطية المكررة بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 25 مليار دولار.
وتأتي تصريحات ولد قدور بعد شهور من توقيع شركة “سوناطراك” اتفاقا مع شركة تجارة النفط “فيتول” لتكرير الخام في الخارج للحد من استيراد الوقود وخفض فاتورته التي بلغت مستوى قياسيا.حيث كانت الجزائر قد دفعت 800 مليون دولار مقابل واردات الوقود في 2016، لكن الفاتورة زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها سنة 2017 لتصل إلى 2.5 مليار دولار بسبب مشاكل التكرير.
عمر ح

عن islam kaab

شاهد أيضاً

وزير السياحة التونسي الجديد يقرر زيارة الجزائر في أول سفرية

أفاد روني طرابلسي، وزير السياحة التونسي، المعين حديثا في نتصبه، أنه “قرر زيارة الجزائر في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super