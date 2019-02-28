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سونالغاز توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة “أش بي” الموريتانية

تهدف لإنشاء شراكة مربحة بين الجانبين:
سونالغاز توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة “أش بي” الموريتانية

islam kaab 27 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 133 زيارة

وقعت مؤسسة سونالغاز اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسة أش بي الموريتانية تهدف إلى توجه نشاط المجمع الجزائري إلى موريتانيا في العديد من المجالات ذات العلاقة بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وقال الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، محمد عرقاب، على هامش التوقيع على الاتفاقية، بأنّ الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء شراكة مربحة بين الجانبين، من أجل إنجاز مشاريع ونقل الخبرة في مجالها إلى السوق الموريتانية، والعمل على انجاز دورات تكوينية لفائدة الموريتانيين.
وأوضح المتحدث بأن هذه الخطوة من شأنها ان تفتح مجالات الشراكة بين البلدين، وجعلها بوابة نحو القارة الافريقية، ومن جهته قال الرئيس المدير العام لمجمع “أش بي”، حميدي بوشرايا، بأن ثقة الشركات الموريتانية كاملة في نشاط سونالغاز، مشيرا إلى التوجه لفتح مصرف جزائري على مستوى موريتانيا، لتسهيل الاستثمار للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
عمر ح

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