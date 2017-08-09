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سوناطرك توقع مع مجمعين تركيين مذكرة تفاهم

تخص مشروع نزع الهيدروجين بتركيا:
سوناطرك توقع مع مجمعين تركيين مذكرة تفاهم

eldjazair 8 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 37 زيارة

وقعت الشركة الوطنية سوناطراك بالجزائر مذكرة تفاهم مع المجمعين التركيين رونيسانس اندوستري وبايغان للقيام بدراسة جدوى تخص مشروع منشأة لنزع الهيدروجين من البروبان في تركيا حسبما أفاد به بيان من الشركة.
وتتعلق هذه الدراسة بتصميم وهندسة وتموين وبناء واستغلال هذه المنشأة وإنتاج ما بين 500 ألف و750 ألف طن سنويا من البولي بروبلين في تركيا حسب نفس المصدر.

وتعتزم الشركة الوطنية رفقة شريكيها التركيين القيام سوية بدراسة جدوى مفصلة حول هذا المشروع وتقييم إمكانية إنشاء شركة مختلطة بغرض تطويره.
وستسمح هذه الشراكة بضمان منفذ طويل المدى للبروبان الجزائري الذي سيستخدم كمادة أولية في هذا المشروع عالمي الحجم حسب البيان.
كما سيضمن هذا المشروع أرباحا لمجمع سوناطراك تتناسب مع حصتها.
وسيستفيد المشروع من عامل القرب من السوق التركي الذي يتميز بقوة طلبه على المنتجات البتروكيميائية يضيف نفس المصدر.
يذكر أن التوقيع على المذكرة تم بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور ونظيره من رونيسانس اندوستري ايرمان إيليكاك.
ق.و

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