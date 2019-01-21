وقع أمس، مجمع سوناطراك والمؤسسة الصينية “الصين “هاربور اينجينرينغ كومباني” على عقد يخص دراسة و تجهيز و إنشاء مرفأ بترولي للغاز الطبيعي المميع و بنى تحتية بحرية و مينائية في ميناء المحروقات بولاية سكيكدة و المسمى “الجديد”. و يتضمن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته قرابة 53 مليار دج- إنشاء مرفأ بترولي و بنى تحتية بحرية و مينائية و الذي من شانه السماح برفع إنتاج مجمع الغاز الطبيعي المميع و شحن ناقلات الميثان ذات السعة الكبيرة التي من الممكن أن تصل 220.000 متر مكعب و شحن الناقلات بقدرة تتراوح ما بين 50.000 و 250.000 طن.

و يتضمن أيضا هذا المشروع -الذي من المتوقع أن يدخل حيز الخدمة في غضون 28 شهرا , ابتداء من دخول العقد حيز التنفيذ المدرج ضمن نموذج “أشغال و تزويد و بناء”- إعادة تحويل المركز الموجود للغاز الطبيعي المميع و تهيئة المركز الحالي من اجل تفريغ مادة ” الميثيل ” فضلا عن انجاز مركز جديد لرسو السفن بمنطقة تخزين التي من المحتمل أن تصل مساحته إلى 15 هكتار.و سيسمح انجاز المرفأ البترولي الجديد للغاز الطبيعي المميع و توسيع الميناء البترولي بسكيكدة -و المسجل ضمن إستراتيجية سوناطراك افاق 2030 – للناقل الكبير للغاز الطبيعي المميع و المتواجد في هذه الولاية برفع انتاجه و طاقته و رسو السفن ذات القدرات الكبيرة ما يفتح بالتالي أفق واسعة لسوق الغاز الطبيعي المميع الجزائري.

عمر ح