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سوناطراك توقع عقد شراكة مع الشركاء الصينيين

أمضت على مشروع تكلفته 53 مليار دج :
سوناطراك توقع عقد شراكة مع الشركاء الصينيين

islam kaab 21 يناير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 24 زيارة

وقع أمس، مجمع سوناطراك والمؤسسة الصينية “الصين “هاربور اينجينرينغ كومباني” على عقد يخص دراسة و تجهيز و إنشاء مرفأ بترولي للغاز الطبيعي المميع و بنى تحتية بحرية و مينائية في ميناء المحروقات بولاية سكيكدة و المسمى “الجديد”. و يتضمن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته قرابة 53 مليار دج- إنشاء مرفأ بترولي و بنى تحتية بحرية و مينائية و الذي من شانه السماح برفع إنتاج مجمع الغاز الطبيعي المميع و شحن ناقلات الميثان ذات السعة الكبيرة التي من الممكن أن تصل 220.000 متر مكعب و شحن الناقلات بقدرة تتراوح ما بين 50.000 و 250.000 طن.
و يتضمن أيضا هذا المشروع -الذي من المتوقع أن يدخل حيز الخدمة في غضون 28 شهرا , ابتداء من دخول العقد حيز التنفيذ المدرج ضمن نموذج “أشغال و تزويد و بناء”- إعادة تحويل المركز الموجود للغاز الطبيعي المميع و تهيئة المركز الحالي من اجل تفريغ مادة ” الميثيل ” فضلا عن انجاز مركز جديد لرسو السفن بمنطقة تخزين التي من المحتمل أن تصل مساحته إلى 15 هكتار.و سيسمح انجاز المرفأ البترولي الجديد للغاز الطبيعي المميع و توسيع الميناء البترولي بسكيكدة -و المسجل ضمن إستراتيجية سوناطراك افاق 2030 – للناقل الكبير للغاز الطبيعي المميع و المتواجد في هذه الولاية برفع انتاجه و طاقته و رسو السفن ذات القدرات الكبيرة ما يفتح بالتالي أفق واسعة لسوق الغاز الطبيعي المميع الجزائري.
عمر ح

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