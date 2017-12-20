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“سوناطراك” توقع عقدا بـ 500 مليون دولار

مع شركتي "بي.بي" البريطانية و"شتات أويل" النرويجية :
“سوناطراك” توقع عقدا بـ 500 مليون دولار

eldjazair 20 ديسمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 13 زيارة

وقعت شركة “سوناطراك” اتفاقا مع شركتي “بي.بي” و”شتات أويل” لإنتاج 11 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي. وقال عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لـ “سوناطراك”، أمس الأربعاء، إن الاتفاق يخص الاستخراج من حقل “تيقنتورين” للغاز. وأضاف، للصحفيين، أثناء مراسم التوقيع في مقر “سوناطراك”: “وقعت سوناطراك، وبريتيش بتروليوم البريطانية، وشتات أويل النرويجية اتفاقا لاستثمار 500 مليون دولار، من أجل استخراج 11 مليار متر مكعب من الاحتياطي الإضافي”.
وينتج الحقل 9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، لكن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على مستوى الإنتاج بعد عام 2035.وأظهرت أرقام “سوناطراك” أن الحقل أنتج 78 مليار متر مكعب من الغاز، مع استثمار 3.4 مليار دولار فيه منذ افتتاحه في عام 2006. ووفقا للأرقام الرسمية تنتج الجزائر 94 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

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