وقع مجمع سوناطراك على عقد مساهمات مع مجموعة التركية القابضة “رونيسنس “، يتعلق بإنشاء مجمع للبتروكيماويات في تركيا، و اعتبر المجمع أن هذا المشروع مع الشريك الصناعي التركي يدخل في إطار إستراتيجية سوناطراك لتدعيم وتنويع نشاطاتها في الخارج .

و يتضمن الاتفاق إنشاء-حسب ما جاء في بيان الشركة أول أمس، أن مجمع البتروكيماويات لتحويل البروبان إلى مادة البوليبروبيلين، وهي مادة بلاستيكية تستخدم في عدة قطاعات صناعية ، بما في ذلك صناعات السيارات والنسيج و كذا في صناعة الأدوية، و سيتم تنفيذ هذا المشروع ،الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار، في منطقة كايهان، الواقعة في مقاطعة أضنة بتركيا.

و تقدر الطاقة الانتاجية من مادة البوليبروبيلين ، ب 450.000 طن سنويا مما يسمح بتلبية احتياجات السوق التركية من هذه المواد البلاستيكية، و لتحقيق ذلك ستقوم شركة سوناطراك بتزويد المشروع سنويا بمادة البوليبروبيلين ، من منشآتها الخاصة لغاز البترول المسال في الجزائر ، بحجم 550 ألف طن من مادة البروبان التي يتطلبها المشروع ، حسب نفس المصدر.

سيسمح هذا المشروع لسوناطراك بتزويد السوق التركية بمادة البروبان من خلال عقد طويل الأجل ، مضيفا أنه سيعزز أيضا العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.

وصرح الرئيس مدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، خلال توقيع الاتفاق أن هذا المشروع لإنتاج مادة البوليبروبيلين مع الشريك الصناعي التركي في اطار إستراتيجية سوناطراك لتدعيم وتنويع نشاطاتها في الخارج، والتي ستعزز مواردها لتأمين أسواقها التقليدية ومن بينها تركيا، هذا البلد الذي يمتاز بالصناعة البتروكيماوية و الذي يحتل المرتبة الرابعة عشر على المستوى العالمي في مجال الكيماويات.

في موضوع آخر، تراجع رقم أعمال شركة”كاش للتامينات” –فرع سونطراك- إلى 9.6 مليار دج مقارنة ب10.7 مليار دج في 2017، حيث قالت الرئيسة المديرة العامة للشركة، وداد بلهوشات، في ندوة صحفية أول أمس، “نحن نتوقع تحقيق رقم أعمال يقارب 9.6مليار دج سنة 2018 و هو المبلغ الذي عرف تراجعا مقارنة بالذي تم تسجيله سنة 2017 و الذي قارب10.7 مليار دج”، و أشارت إلى أن هذا التراجع المسجل في مبيعات الشركة راجع إلى نقص المشاريع و الاستثمارات في مجال البناء و هذا بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية التي يمر بها البلد، خصوصا و أن هذا المجال يعتبر القطاع المستهدف في إستراتيجية السوق المعتمدة من طرف شركة “كاش للتأمينات”.

و قالت المسؤولة، أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى على المستوى الوطني من ناحية رقم الأعمال الذي تم إحرازه في قطاع البناء

رزيقة.خ