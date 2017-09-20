

يعتزم مجمع سوناطراك عقلنة منشئاته و ايضا تثمين موارده البشرية في سياق انخفاض اسعار البترول, حسبما اكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور برهورد البغل .

و صرح ولد قدور للصحافة عقب زيارته لحقل رهورد البغل بحاسي مسعود قائلا “عندما نترك شبابنا و مهارتنا الجزائرية تعبر عن نفسها ستكون هناك نتائج. ليس هناك اي سبب يجعل الجزائري في الخارج ينتج اشياء, و لا يتمكن من القيام بهذا في الجزائر”.

و اعرب عن ارتياحه لفريق المديرية الجهوية لرهورد البغل الذي وضع اجراء جديدا يمكن من استرجاع الغازات المصاحبة للبترول التي كانت تخسر من قبل كغازات محترقة.

و يمكن هذا الاجراء الجديد من تصدير 6 مليون متر مكعب من بين ال17 مليون متر مكعب من الغازات المحترقة المسترجعة يوميا بمنشأة رهورد البغل في حين ستتم اعادة ضخ ال11 مليون متر مكعب المتبقية في الحقل قصد دفع الانتاج.

و حسب ولد قدور ستمكن هذه التقنية, الجزائر من الحصول على حجم اضافي من 3 الى 4 مليارات متر مكعب من الغاز الموجه للتصدير سنويا.

و اشار ولد قدور ان مبادرة رهورد البغل تعتبر اول نموذج, مضيفا ان الشركة بدأت في مشروع ثاني بحاسي مسعود و مشروع ثالث برهورد النوس.

واضاف المسؤول الاول لسوناطراك “ان مبادرة كهذه سيكون لها تأثير كبير و ستتوسع و سيتطور جهد الابتكار هذا على مستوى جميع هيئات سوناطراك”.

ان عقلنة القدرات و حس الابتكار لدى العمال مطلزبة لا سيما و أن بعض منشئات المجموعة لا تشتغل بنسبة 100 بالمائة بسبب الافراط في استعمال الآبار.

و استرسل يقول ان بعض الابار التي لدينا قد افرطنا في استعمالها. و قد اكتشفنا حقولا جديدة عل بعد 100 كلم من هنا و سنستعمل المنشئات الموجودة من قبل لاستغلالها”.

رفع صادرات الغاز بـ 20 إلى 30 مليار

وردا على سؤال للصحافة بخصوص حجم صادرات الغاز، اوضح ولد قدور ان سوناطراك تصدر نحو 50 مليار متر مكعب في السنة مضيفا أن مشاريع التثمين الجارية التي ستنتهي مع نهاية سنة 2017 أو بداية سنة 2018 و ستسمح بتعزيز طاقات التصدير. و قال أيضا “لحد الآني نعتزم بلوغ حجم 20 إلى 30 مليار متر مكعب إضافية في السنة”.

من جهة اخرى، أشار الرئيس المدير العام لسوناطراك إلى أن الاكتشافات من حيث المحروقات بلغت حوالي 20 في 2017 و لكن الاستغلال يتطلب وقتا بغية تقييم قدراتها الحقيقية.

و صرح ولد قدور في هذا الإطار “بلغنا 20 اكتشافا و لكن ليست بالضرورة قابلة للاستغلال من الناحية التجارية، وقال ان التقييم الاحتياطي يتطلب وقتا و نحن الآن بصدد القيام بالدراسات الاقتصادية اللازمة من أجل تقييم مردوديتها” و بخصوص استفسار حول مسألة الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات بالجزائري اوضح ذات المسؤول أن المناقصات حول الحقول المكتشفة لا تطرح أي مشاكل”.

ق.و