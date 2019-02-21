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سوناطراك تشرع في الإنتاج بحقل توات بالشراكة مع توتال

بقدرة 12.8 مليون متر مكعب يوميا:
سوناطراك تشرع في الإنتاج بحقل توات بالشراكة مع توتال

islam kaab 20 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 160 زيارة

أعلن أمس، مجمع سوناطراك عن دخول حيز الإنتاج للحقل الغازي توات بأدرار بقدرة 12.8 مليون متر مكعب يوميا، وأكد المجمع أن الحقل الغازي ينتج أيضا 1800 برميل من المكثفات يوميا و يعد حقل توات ثمرة شراكة بين مجمع سوناطراك و نيبتون اينترجي المنتج للنفطو الغاز والممون من قبل صناديق استثمار دولية.
وجدير بالإشارة أن الجزائر انتجت 135 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2018 وتصدر ما بين 55 و 60 مليار متر مكعب .ويقع مشروع توات الغازي على الكتل 352 أ و 353 الواقعتان بمحيط توات التابع إداريا لولاية ادرار .
و بخصوص مخطط التنمية ،فانه يتعلق بانجاز عملية حفر و تنقيب ل 18 بئر لإنتاج الغاز و إقامة مصنع لمعالجة الغاز بقدرة معالجة تصل 14.3 مليون متر مكعب يوميا ،كما يتعلق الأمر بانجاز شبكة لجمع و نقل وشبكة طرق و مهبط للطائرات و قاعدة حياة ،فضلا عن مخيم للأمن. و يتم إنتاج الغاز لينقل عبر أنبوب “جي أر 5 تي ار سي” على طول 48 كلم،علما ان حقل توات يتم تطويره بشراكة بين سوناطراك نسبة 35 في المائة و الشريك البريطاني نيبتون اينرجي 65 في المائة .
علما أن الجزائر تكثف استثماراتها في القطاع النفطي و تعمل على تطوير قطاع الغاز من خلال اطلاق مشاريع جديدة في اطار الإستراتيجية الجديدة لسوناطراك “أس أش 2030” التي تهدف الى مضاعفة الانتاج و تطوير صناعة التحويل، و من بين الاستثمارات الغازية تطوير حقل تيميمون الذي يدخل حيزالانتاج في مارس 2018 بقدرة 1.8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ب 37 بئرا ،في اطار شراكة بين سوناطراك و توتاال و سيبسا و الحقل الغازي رقان شمال العملي منذ 2017 و الذي يتم تطويره من قبل سوناطراك و شركاء أوروبيين “ريبسول و دي أوأي دويتش ايردول و ايديسون” و الذي سيصل انتاجه الى 4.5 مليار متر مكعب سنويا.
عمر ح

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