أعلن أمس، مجمع سوناطراك عن دخول حيز الإنتاج للحقل الغازي توات بأدرار بقدرة 12.8 مليون متر مكعب يوميا، وأكد المجمع أن الحقل الغازي ينتج أيضا 1800 برميل من المكثفات يوميا و يعد حقل توات ثمرة شراكة بين مجمع سوناطراك و نيبتون اينترجي المنتج للنفطو الغاز والممون من قبل صناديق استثمار دولية.

وجدير بالإشارة أن الجزائر انتجت 135 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2018 وتصدر ما بين 55 و 60 مليار متر مكعب .ويقع مشروع توات الغازي على الكتل 352 أ و 353 الواقعتان بمحيط توات التابع إداريا لولاية ادرار .

و بخصوص مخطط التنمية ،فانه يتعلق بانجاز عملية حفر و تنقيب ل 18 بئر لإنتاج الغاز و إقامة مصنع لمعالجة الغاز بقدرة معالجة تصل 14.3 مليون متر مكعب يوميا ،كما يتعلق الأمر بانجاز شبكة لجمع و نقل وشبكة طرق و مهبط للطائرات و قاعدة حياة ،فضلا عن مخيم للأمن. و يتم إنتاج الغاز لينقل عبر أنبوب “جي أر 5 تي ار سي” على طول 48 كلم،علما ان حقل توات يتم تطويره بشراكة بين سوناطراك نسبة 35 في المائة و الشريك البريطاني نيبتون اينرجي 65 في المائة .

علما أن الجزائر تكثف استثماراتها في القطاع النفطي و تعمل على تطوير قطاع الغاز من خلال اطلاق مشاريع جديدة في اطار الإستراتيجية الجديدة لسوناطراك “أس أش 2030” التي تهدف الى مضاعفة الانتاج و تطوير صناعة التحويل، و من بين الاستثمارات الغازية تطوير حقل تيميمون الذي يدخل حيزالانتاج في مارس 2018 بقدرة 1.8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ب 37 بئرا ،في اطار شراكة بين سوناطراك و توتاال و سيبسا و الحقل الغازي رقان شمال العملي منذ 2017 و الذي يتم تطويره من قبل سوناطراك و شركاء أوروبيين “ريبسول و دي أوأي دويتش ايردول و ايديسون” و الذي سيصل انتاجه الى 4.5 مليار متر مكعب سنويا.

عمر ح