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سوناطراك تسعى لشراء حصة 50 بالمائة من أكبر شركة تكرير يونانية

بهدف التوسع والانتشار في أسواق جديدة:
سوناطراك تسعى لشراء حصة 50 بالمائة من أكبر شركة تكرير يونانية

islam kaab 27 يناير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 140 زيارة

من المرتقب أن يقوم مجمع سوناطراك بشراء ما نسبته 50.1 في المائة من رأسمال احد أهم الشركات البترولية اليونانية المتخصصة في التكرير.
وأشارت الوكالة اليونانية للخوصصة على أنّ مجمع سوناطراك يشارك في المرحلة الثانية من مسار الصفقة العمومية الخاصة بالحصول على الشركة البترولية اليونانية “هيلينيك بيتروليوم”، بالشراكة مجمع “فيتول”، في مواجهة كل من شركة “غلونكور” ومجمع “كارليل”، حيث تسعى شركة سوناطراك من خلال إبرام هذه الصفقة إلى التجسيد الفعلي الإستراتيجية الجديدة الخاصة ب2030.
وتحوز شركة “هيلينيك بيتروليوم”على ثلاث محطات لتكرير البترول من قبل أربعة موجودة في اليونان، بالإضافة إلى مصنع في منطقة “ماسيدوان”، وهي الصفقة التي من المقرر أن تجلب لليونان أكثر من 1 مليار أورو، من منطلق سعر الأسهم الحالي للشركة في البورصة، ومن جانب آخر فإنّ الصفقة يتيح لسوناطراك الاستفادة من الوضعية المتأزمة التي تمر بها المؤسسات والشركات باليونان من خلال عمليات الخوصصة، للحصول على أحد أهم الشركات البترولية بها، والانطلاق من قاعدتها نحو التوسع والانتشار في أسواق جديدة، مقابل تقليص تكاليف تكرير النفط الخام الجزائري.
ر.خ

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