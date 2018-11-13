أعلنت سوناطراك، في عن إبرامھا عقدا مع شركة “إیمو” الإیطالیة النفطیة بمدینة حاسي مسعود لبناء مصنع الوحدة الرابعة لإنتاج غاز البروبان الممیع حسب ماجاء في بيان لها .

وحسب ذات البيان ،العقد المبرم بین الشركتین ھو الأول من نوعه فیما یخص بناء مصنع لإنتاج غاز البروبان الممیع والمكثفات الأخرى حیث تم تجھیز المنشأة النفطیة “زسینا”من جمیع الجوانب على أن تخضع للتجارب بعد 36 شھرا لفترات متفاوتة،

بحيث أن تكلفة ھذا المصنع قدرت بـ 249 ملیون دولار من شأنه معالجة ثمانیة ملایین متر مكعب من الغاز على أن ینتج في المستقبل ما یقارب 2600 طن من غاز البروبان الممیع و150 طنا من المكثفات وهذا ما سیتیح الفرصة أمام المسؤولین لتسویق المنتج داخلیا وخارجیا.

وأضاف نفس البیان أن المشروع یمتد لفترة 30 شھرا و یھدف لزیادة إنتاج غاز البترول المسال والمكثفات في حقل حاسي مسعود.

فلة-س