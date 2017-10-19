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سوناطراك تبحث إعادة التفاوض حول عقودها مع الأوروبيين

أغلبيتها تنتهي صلاحيتها سنة 2021:
سوناطراك تبحث إعادة التفاوض حول عقودها مع الأوروبيين

eldjazair 18 أكتوبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 22 زيارة


كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدوري مساء الثلاثاء في لندن ان سوناطراك قد بدأت التفكير في وسائل لإعادة التفاوض حول عقودها مع زبائنها الاوروبيين لأن اغلبيتها تنتهي صلاحيتها سنة 2021.
وخلال مداخلته في محاضرة “أويل أند موني”، استطرد ولد قدور قائلا “في المستقبل سيصبح الممولون جزءا من العرض لذا يجب علينا إيجاد سبل جديدة لإقامة أعمال”.
و أعرب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عن إرادة الجزائر في المحافظة على قطاع الغاز رغم تراجع الانتاج و زيادة الاستهلاك الوطني بنسبة نمو سنوية بلغت 6% و”هذا ما يقتضي تابع ولد قدور تشريعا جديدا لإعادة المستثمرين إلى الجزائر و تطوير الموارد الكبيرة للبلد من حيث الغاز الصخري”.
و ذكر في ذات الصدد بأن سوناطراك بدأت الانتاج في حقلين للغاز سنة 2017 بما قيمته 20 مليون متر مكعبي مشيرا إلى أن هناك حقلين آخرين سيدخلان حيز الإنتاج في سنة 2018.

سوناطراك بصدد البحث عن مشاريع مشتركة
من جهة اخرى اشار المتحدث أن سوناطراك بصدد البحث عن إقامة مشاريع مشتركة مع مؤسسات تسويق بهدف بيع الغاز في إطار إستراتيجية تصدير جديدة.
وكشف ولد قدور أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات “لا تعتمد على سعر البترول و لا تدوم مدة طويلة” مضيفا بالقول “نحاول إيجاد سبل جديدة لتصدير الغاز و نبحث عن إقامة مشاريع مشتركة نتقاسم فيها المخاطر سويا”.
نسرين.م

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