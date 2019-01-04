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سولشاير: “إدارة المان يونايتد لديها خطط بشأن سوق الإنتقالات”

Yacine Soudani 4 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 239 زيارة

أكد أولي جونار سولشاير، المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عزم إدارة الشياطين الحمر على التعاقد مع صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتحدث سولشاير حسب شبكة “سكاي سبورتس”، قائلاً: “أنا متأكد بأن إدارة مانشستر يونايتد لديها خطط بشأن سوق الانتقالات الشتوية، النادي لديه بالتأكيد خطة محددة لسوق الانتقالات الشتوي منذ الصيف الماضي”.

وأنهى تصريحاته قائلاً:”أنا هنا للعمل مع المجموعة التي امتلكها بالوقت الحالي، والجميع بدون استثناء يقدم كل ما لديه، وإذا استمروا في فعل ذلك، فبالتأكيد سيحصلون على فرص للعب، وهذا هو عملي، تحسين أداء الفريق بشكل عام”.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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