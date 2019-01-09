سولاري يغادر ريال مدريد مع نهاية الموسم

حدد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، موقفه النهائي من بقاء المدرب سانتياغو سولاري كمدير فني للفريق الأول حسبما كشفت محطة “كادينا كوبي” الإذاعية الإسبانية.

وسيبقى سولاري مسؤولاً عن ريال مدريد حتى تاريخ 30 جويلية القادم، حسبما أكدت هذه المصادر، على أن يعود إلى دوره السابق كمدرب مع الفريق الرديف كما فعل في السابق، وسيقوم مجلس إدارة ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بتقييم شامل لكل ما حدث من الناحية الرياضية، بما في ذلك اختيار مدرب يكون قادراً على تحمل المسؤولية على مقاعد البدلاء والتعاقد مع لاعبين جدد.

ياسين.س