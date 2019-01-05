في دفاعه عن مارسيلو : سولاري: “ما علينا فعله هو الاهتمام به”

دافع سولاري، عن المدافع البرازيلي مارسيلو، الذي تعرض لانتقادات لاذعة بعد مباراة فياريال بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر عليه خصوصاً في الشق الدفاعي، ويرى الكثيرين أنه يتحمل جزء من مسؤولية الهدفين اللذان دخلا شباك الحارس تيبو كورتوا.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي: “مارسيلو تعرض لثلاث إصابات في العضلات، ولم يكن الأمر سهلاً عليه، لقد كان يتعافى بشكل تدريجي، ثم كان لدينا كأس العالم للأندية، وبعد استراحة قصيرة، شيئاً فشيء بدأ يرتفع الإيقاع، نحن لا نؤذي أنفسنا، إنه أمر أساسي، ما علينا فعله هو الاهتمام به”.

وتابع حديثه بخصوص ضغط المباريات: “نخوض مباراة كل ثلاث أيام، أهم شيء هو أنه يجب علينا الحفاظ على مستوى الطاقة في جميع المباريات، لاعبو كرة القدم ليسوا آلات”.

ياسين.س