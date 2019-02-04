اعلن مجمع “سوفاك” عن إطلاق التشكيلة الجديدة من سيارات “آرونا” في هيئتها الأخيرة، التي جهتزتها العلامة الألمانية “سيات” بعلبة سرعات “أوتوماتيكية” بينما أكدت على استفادت الزبائن من تخفيضات استثنائية تصل إلى 20 مليون سنتيم.

وأوضحت “سوفاك” بأنّ سيارة “آرونا” المركبة على مستوى مصنع غليزان مقترحة بتشكيلة من ثلاث فئات تفتح المجال للزبائن للاختيار، كما هو الشأن بالنسبة لفئة “آرونا سيتي” بعلبة سرعات يدوية بسعر 234 مليون سنيتم، أما التي تحمل علبة سرعات أوتوماتيكية فتقترحها العلامة بسعر 270 مليون، مع إمكانية الاستفادة من تخفيضات تقدر بـ 20 مليون سنتيم.

وتقترح “سيات” الفئة الثانية وهي “آرونا إكسيلونس” المتوفرة فقط بعلبة سرعات أوتوماتيكية بسعر 305 مليون سنتيم، بالإضافة إلى “آرونا أف أر” المقترحة بسعر 310 مليون سنيتم، هما النسختين المقترحتين بتخفيض يقدر بـ 20 مليون سنتيم، حيث تطمح “سيات” ومن وراءها مجمع “سوفاك” من خلال طرح هذه التشكيلة لإثراء الخيارات المقترحة على الزبائن والاستجابة لكامل رغاباتهم، لاسيما وأنّ علبة السرعات الأوتوماتيكية تعتبر من بين أهم مطالب الزبائن.

وتطلق سوفاك التشكيلة الجديدة من سيارة “آرونا” بمحرك قوي يستعمل البنزين بسعة 1.6 لتر وبقوة 110 حصان، ما يجعلها موجهة لجميع فئات المجتمع، أما من حيث المظهر الخارجي فقد جهزت العلامة التشكيلة بعجلات تتراوح 16 إلى 18 بوصة، فضلا عن الكثير من المزايا والخصائص التي تسهل القيادة وتجعلها أكثر أمنا باعتباره أحد الأولويات في استراتيجية “سوفاك”.

عمر ح